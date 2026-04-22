高知県土佐清水市の公共工事をめぐり公契約関係競売入札妨害の罪に問われている業者の2人の男の裁判が高知地裁で開かれ、検察は、工事を落札した四万十市の元会社役員に懲役刑1年6か月を求刑しました。公契約関係競売入札妨害の罪に問われているのは、四万十市の会社役員・榮勇男被告（84歳）と、四万十市の元会社役員・小野和幸被告（66歳）の2人です。起訴内容などによりますと、榮・小野両被告は現在公判中の前の土佐清水市長の