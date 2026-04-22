アメリカとイランによる戦闘終結に向けた2回目の協議の行方が注目されるなか、トランプ大統領はイランとの停戦を延長すると発表しました。アメリカトランプ大統領（21日 SNS）「どのような結果になるにしても、イランとの議論が終わるまで停戦を延長する」21日、SNSで停戦の延長を表明したアメリカのトランプ大統領。具体的な延長期限は示しませんでしたが、仲介するパキスタンから「イラン側が統一した提案を示せるまで、