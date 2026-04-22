ローリン・ヒルやコモン、ベビーフェイスなど、ブラックミュージック界のレジェンドたちが集結してきた都市型フェス「SOUL CAMP」が、7月4日に東京・SGCホール有明で開催決定。7年ぶりの復活となる今回のヘッドライナーには、”ネオ・ソウルの女王”エリカ・バドゥ（Erykah Badu）が決定した。1997年にアルバム『Baduizm』で衝撃的なデビューを飾って以来、ヒップホップやR&B、ジャズ、ソウルを融合させた独自のスタイルでシー