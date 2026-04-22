NPB(日本野球機構)は22日公示を発表。ソフトバンクはスチュワート・ジュニア投手の登録抹消、渡邉陸選手を1軍昇格しました。スチュワート・ジュニア投手は前日の西武戦に先発登板。初回、先頭からいきなりスリーベースヒットと四球で無死1・3塁のピンチを迎えると、渡部聖弥選手にタイムリーを浴び、先制点を献上。さらに無死満塁から小島大河選手のダブルプレーの間に1点を失います。その後も平沢大河選手、長谷川信哉選手、滝澤