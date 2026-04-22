お笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加（42）が、22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。身体のトラブルについて明かした。【動画】「まばたきするたびに痛くて…」症状を説明するぼる塾・田辺「【わたしは大丈夫…じゃなかった】眼科に行ったら大変なことになってたよ！【自分の体は自分でわからない】と題した動画を公開。「昨日さ、眼のここにさ、ぽちっとできちゃって。まばたきするたびに痛くて」と症状を話した。ス