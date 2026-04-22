OpenAIは、画像生成モデル「ChatGPT Images 2.0」を公開した。従来モデルと比べ、指示への忠実度や表現力が向上。日本語を含む多言語の文字描画や、自由なアスペクト比での生成ができる。ChatGPT、Codex、APIを通じて、提供を開始した。 日本語対応と描画精度の向上 指示に対する忠実度が高まり、複雑な視覚的タスクの実行ができる。特に日本語、韓国語、中国語など、非ラテン文字の描画性能を大幅に強化した。