動画配信で指摘された鼻の形を4万9800円でバレずに整形できるなんて!?整形したい気持ちが一気に高まっていった。【漫画】本編を読む「バレない鼻整形4万9800円」という広告をきっかけに始まった整形が、気づけば数十万円、さらには100万円規模へと膨らんでいく--。うみの韻花さん(@umino_otoka)による『整形失敗しました〜失った顔と心を取り戻すまで』は、そうしたリアルな体験や業界の実情をもとに描かれた作品である。理想を追