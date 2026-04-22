【整形広告の裏側】「4万9800円」のはずが→総額100万円超え!?整形失敗で“思い通りにならない顔”広告と現実のギャップ【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「バレない鼻整形4万9800円」という広告をきっかけに始まった整形が、気づけば数十万円、さらには100万円規模へと膨らんでいく--。うみの韻花さん(@umino_otoka)による『整形失敗しました〜失った顔と心を取り戻すまで』は、そうしたリアルな体験や業界の実情をもとに描かれた作品である。理想を追い求めた先に待っていたのは、“思い描いた自分”とは異なる現実だった。
作品の発端となるのは、「鼻つぶれてない？」という何気ない一言だった。気になった主人公は整形を決意し、広告にあった「4万9800円」の施術を頼りにクリニックを訪れる。
しかし、カウンセリングで提示されたのは「理想の形にするなら40万円」という現実的な金額だった。広告の金額はあくまで最もシンプルな施術の最低価格にすぎず、実際には追加オプションや別施術をすすめられるケースが多いという。
■気づけば数倍に！膨れ上がる料金システムとは
うみのさんは、整形業界の構造について「『せっかくやるなら、よりきれいに仕上がる方法があります』『腫れを抑えるためにこのオプションを』といった提案が重なり、最初の価格から数倍に膨らむこともある」と語る。もちろん必要な施術もある一方で、気づけば当初の想定を大きく超えてしまうケースも少なくない。広告と現場のギャップが、そのまま“判断の難しさ”につながっている。
■焦りは禁物！その場で決めないで
こうした状況を踏まえ、うみのさんは「カウンセリングは“話を聞くだけ”のつもりで行くべき」と強調する。「その日に契約せず、一度持ち帰って冷静に考えることが大切」とし、即決を促す割引などにも注意を呼びかける。焦りや期待のまま判断してしまうことが、後悔につながる可能性があるからだ。
■失敗の先に描く“救い”と作品へのこだわり
本作では、20万円をかけた整形が思うような結果にならず、さらに100万円を投じても理想の顔には届かないという展開が描かれる。鼻はピノキオのようになり、見た目も心も揺らいでいく。それでも、うみのさんは「作品の最後には主人公に救いがある終わり方にしている」と語る。
また、「顔漫画にならないよう構図を工夫していんます」「目はキャラクターの本心を映すので、見せ場では特に力を入れて描いています」と制作面のこだわりも明かしている。
本作は単なる整形体験談にとどまらず、「理想の自分」と「現実の自分」のあいだで揺れる心情を丁寧に描いた作品である。うみのさんは現在も新作の制作に取り組んでおり、「来年またお披露目できるよう頑張ります」と語っている。
取材協力：うみの韻花(@umino_otoka)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。