メーガン妃がネットフリックスの幹部を懐柔しようと工作していることが分かり、王室関係者は「迷惑だ」と非難している。英紙ミラーが２１日、報じた。メーガン妃とネットフリックスとの提携関係は「ウィズ・ラブ、メーガン」などの作品が期待外れの成績に終わり、批判にさらされたことで、波乱含みとなっている。かつては１億ドル（約１６０億円）とされた大型契約は今年初めに終了し、メーガン妃とヘンリー王子は新たな道を模