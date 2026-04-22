元宝塚歌劇団・星組の娘役スターの歌手・有沙瞳（３２）がデビューシングル「さよならは黄昏に」を６月３日に発売するが、２２日、アーティスト写真とジャケット写真を公開した。デビュー作は愛する人との別れを予感した女性が、相手の言葉をさえぎり夕刻の人波に姿を消すストーリーを、ノリの良いメロディーに乗せた歌謡曲作品となっている。ジャケット写真は、シャンパンゴールドのドレスに身を包み、アップスタイルにした髪