元宝塚歌劇団・星組の娘役スターの歌手・有沙瞳（３２）がデビューシングル「さよならは黄昏に」を６月３日に発売するが、２２日、アーティスト写真とジャケット写真を公開した。

デビュー作は愛する人との別れを予感した女性が、相手の言葉をさえぎり夕刻の人波に姿を消すストーリーを、ノリの良いメロディーに乗せた歌謡曲作品となっている。ジャケット写真は、シャンパンゴールドのドレスに身を包み、アップスタイルにした髪にチャームポイントであるティアラをのせ、透明感あふれる笑顔をたたえた有沙が、光あふれる窓辺にたたずんでいる。

「今回のジャケット写真は周りの方のご協力のおかげで、とってもかわいく仕上がったのではないかなと感じております。今までの宝塚でのイメージもちゃんと残しつつも、歌手としてお届けする新しい有沙瞳は新人ですので、スタートにピッタリのビジュアルになったのではないかなと思います！」とコメントしている。

「見た目は宝塚で学ばせていただいた品、透明感をこれからも残しつつ、歌手としてはちゃんと実力をつけて皆さまに寄り添える、元気になっていただける歌手となれるように頑張りたいなと撮影をしつつ感じました」とコメントした。