ジャカルタのハリム駅のホームで、乗客を迎える乗務員。（２０２５年６月１９日撮影、ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）【新華社ジャカルタ4月22日】インドネシアの首都ジャカルタと西ジャワ州の州都バンドンを結ぶジャカルタ・バンドン高速鉄道で、利用者の増加とともに運営規模やサービス水準の向上が続き、事業効果が顕在化している。運営会社のインドネシア中国高速鉄道（KCIC）によると、2023年10月17日の開業から今年4月14