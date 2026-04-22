【モデルプレス＝2026/04/22】timelesz（タイムレス）の菊池風磨（31）が喉の不調により、一定期間活動を休止することがわかった。4月22日、所属事務所「STARTO ENTERTAINMENT」の公式サイトにて発表された。【写真】timeleszメン「別人級」銀髪ショット◆菊池風磨、一定期間活動休止公式サイトは「弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご