三重県熊野市紀和町の板屋川沿いで、フジの花が見頃を迎えています。この藤棚は紀和鉱山資料館の脇から橋を渡り、東に約400m進んだ場所にあり、日当たりの違いなどで開花にばらつきはありますが、多くは例年より約1週間早く満開となりました。薄紫色の花が連なり、周囲には甘く爽やかな香りが漂っていて、蜜を求めてクマンバチが飛び交う姿も見られます。この一帯は、かつては総延長500m近くある「藤の花ロード」として親しまれ、