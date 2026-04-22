◇NBAプレーオフ1回戦・第2戦レイカーズーロケッツ（2026年4月21日クリプト・ドットコム・アリーナ）NBAレイカーズは、21日（日本時間22日）にプレーオフ1回戦第2戦でロケッツと対戦する。現在欠場中のルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブスの復帰時期について現地記者が言及した。18日（同19日）の第1戦では、八村塁が得意の3Pシュートを2本決めるなどシュート好調で14得点。守備でも豪快ブロックを決めるなど攻守