◇NBAプレーオフ1回戦・第2戦 レイカーズーロケッツ（2026年4月21日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

NBAレイカーズは、21日（日本時間22日）にプレーオフ1回戦第2戦でロケッツと対戦する。現在欠場中のルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブスの復帰時期について現地記者が言及した。

18日（同19日）の第1戦では、八村塁が得意の3Pシュートを2本決めるなどシュート好調で14得点。守備でも豪快ブロックを決めるなど攻守に貢献。チームは最終Qに一気に突き放して先勝を飾った。

20日（同21日）の練習では欠場中のドンチッチ、リーブスの姿も確認された。米スポーツ専門局「ESPN」のシャムズ・シャラニア記者によると、ドンチッチよりもリーブスの方がリハビリの進行が早いという。

リーブスの復帰時期について「リーブスは1対1の個別練習を始めているそうです。次のステップは、3対3や5対5の練習段階を進めていく。彼は4〜6週間の復帰予定でした。理論的には1回戦の終盤、あるいは次のシリーズの初めに復帰できる見込み」と言及。対してドンチッチは、1回戦で復帰することは期待されてないという。

対戦相手のロケッツも第1戦ではケビン・デュラントが右膝のケガの影響で欠場した。第2戦も負傷リポートでは「Questionable」と発表されている。