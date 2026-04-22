結婚式に参列する際には、ご祝儀に加えて衣装代や交通費などの支出も発生するため、1回あたりの費用が合計で6万円前後となるケースも見られます。その中で、ご祝儀の金額については、特に上司への場合、判断に迷う方も多いでしょう。 本記事では、データをもとにご祝儀の一般的な水準を整理するとともに、家計への影響も踏まえた現実的な判断のポイントについて解説していきます。 上司へのご祝儀は「3