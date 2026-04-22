上司の結婚式に招待され、同僚に「部下なら相場どおりでは済まないかも」と言われて困惑！ ご祝儀は「3万円」のままでも失礼にならないでしょうか？

上司へのご祝儀は「3万円」が基本！ 最新のアンケート結果から見る相場

上司から結婚式の招待状をいただいた際、まず悩むのが「ご祝儀の金額」ではないでしょうか。結論から言うと、部下の立場で参列する場合、ご祝儀は3万円で問題ありません。

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会が実施した「第6回婚礼に関するアンケート調査」（令和5年度）の結果を見ると、職場の上司に対するご祝儀の金額は、最多回答額が「3万円」となっています。

具体的には、同調査において上司へ贈る祝儀の平均額は3万7505円となっており、3万円を包む人が多い一方で、親密度によっては3万円以上を包むこともあるようです。むしろ、あまりに高額すぎると、かえって受け取る側の上司に気を遣わせてしまう可能性もあります。



ご祝儀だけではない！ 結婚式参列にかかるその他の費用とは？

結婚式への参列は、ご祝儀の3万円だけで完結するわけではありません。家計を管理する上で意識しておきたいのが、「ご祝儀以外の出費」です。ご祝儀のほかに以下のような項目が挙げられます。



・二次会の会費：5000円～1万円程度

・パーティードレスやスーツの新調・クリーニング代：1万円～2万円程度

・美容院でのヘアセット代：5000円～8000円程度

・式場までの交通費や宿泊費 など



特に上司の結婚式となると、身だしなみを整えるための費用は削りにくい部分です。ご祝儀の3万円に加えて、プラスで3万円程度の予備費を見込んでおくのが現実的といえます。

一度の参列で合計6万円近い支出となるケースも考えられるため、家計へのインパクトは決して小さくありません。3万円というご祝儀額が「少なすぎるのでは」と気にする必要はなく、無理のない範囲で節度を持つことが大切です。



金額よりも重要？ 上司に失礼と思われないための基本マナー

上司への結婚祝いにおいては、金額の多寡だけでなく、形式面への配慮も重要といえます。たとえ3万円という一般的な水準であっても、包み方や渡し方が適切でない場合には、相手に与える印象に影響する可能性があります。

まず、祝儀袋の選び方です。中身の金額に見合った格の袋を選びます。豪華な刺繍や装飾があるものは高額を包むとき向けとされるため、3万円の場合はスタンダードなデザインのものを選びましょう。

また、意外と忘れがちなのが「袱紗（ふくさ）」の使用です。祝儀袋をそのまま持ち運んだり、購入時の袋のまま渡したりする行為は、マナー面で適切とはいえません。結婚式のような慶事には、赤やオレンジなどの暖色系、または慶弔両用の紫色の袱紗を用意しましょう。

受付で渡す際は、「本日は誠におめでとうございます」と一言添え、相手から見て正面になるように向きを整えて差し出します。こうした立ち居振る舞いは、上司に丁寧な印象を与える助けになります。



上司へのご祝儀は無理のない範囲でお祝いの気持ちを伝えよう

上司の結婚式に招待された場合、部下の立場で3万円を包むことは、一般的な水準として妥当と考えられます。結婚式参列にはご祝儀以外にも、衣装代や交通費などの支出も見込まれるため、一定の目安を設けることは家計管理の観点からも合理的といえるでしょう。

重要なのは金額だけでなく、祝意をどのように伝えるかという点です。適切な祝儀袋を選び、袱紗に包んで持参するなど、基本的なマナーを踏まえた対応を行うことで、相手に対して丁寧な印象を与えることにつながります。



出典

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 第6回婚礼に関するアンケート調査報告書 集計結果

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー