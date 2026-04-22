見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第18話が22日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、トレインドナースの誘いについて悩むりん（見上愛）は、偶然シマケン（佐野晶哉）に出会い、相談に乗ってもらう。シマケンは自分の過去の体験を話し、りんの本当の気持ちを問いかける。少し気持ちが整理できたりんが帰宅すると、大きな事件が起きて…。環（宮島るか）がさらわれて