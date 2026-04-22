「ＤｅＮＡ１６−９阪神」（２１日、横浜スタジアム）今季支配下契約を勝ち取り、ＤｅＮＡ戦で待望のプロ初ヒットを放った嶋村麟士朗捕手（２２）。記念の一打に母・純子さんが、デイリースポーツに手記を寄せた。プロ入り前や幼少期の息子の素顔を明かした。◇◇麟士朗へプロ初ヒットおめでとう。ホッとしました。良かったです。塁に出られて良かったです。見てましたよ。支配下登録の時は家族ＬＩＮＥ（ライン）