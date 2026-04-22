ハムスターのタイムトライアルレースが話題になっている。【映像】6秒で完食!?ハムスターの“もぐもぐ”タイムトライアルレース投稿したのは、ハムスターのタマちゃん（1歳9カ月）とムギちゃん（8カ月）の飼い主（@yappyyyer）。タマちゃんとムギちゃんの豆腐（1cm角／約1g）を食べるスピードを競うタイムトライアルレースをXに投稿した。今回のレースは、6秒で豆腐を食べきったムギちゃんの圧勝。16秒で食べきったタマちゃ