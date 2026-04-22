【その他の画像・動画等を元記事で観る】 磯村勇斗と、Aぇ! groupの末澤誠也がW主演を務める映画『mentor』のティザービジュアルおよび特報映像が公開された。 ■“メンター（助言者）” 埜本役で綾野剛が出演 本作は、過去に囚われたまま大人になったふたりの青年と、彼らの運命を静かに、しかし確実に狂わせていく“メンター”の存在を描く新感覚エンターテインメント。 不穏さと可笑しさ、違和