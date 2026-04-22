磯村勇斗×Aぇ! group末澤誠也W主演映画『mentor』のティザービジュアル＆特報映像公開

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磯村勇斗と、Aぇ! groupの末澤誠也がW主演を務める映画『mentor』のティザービジュアルおよび特報映像が公開された。

■“メンター（助言者）” 埜本役で綾野剛が出演

本作は、過去に囚われたまま大人になったふたりの青年と、彼らの運命を静かに、しかし確実に狂わせていく“メンター”の存在を描く新感覚エンターテインメント。

不穏さと可笑しさ、違和感と共感。そのすべてが入り混じり、A24作品を想起させるような、観る者の感情をぐちゃぐちゃにかき乱す“感情カオス”の映画体験が幕を開ける。

そしてこのたび、物語の鍵を握る“メンター（助言者）” 役を綾野剛が演じていることが明らかとなった。

綾野剛が演じるのは、龍之介（磯村勇斗）と拓海（末澤誠也）の過去と現在をつなぐ、物語の鍵を握る存在・埜本（のもと）。

幼い頃の龍之介と拓海が起こしてしまった花火の事故で全焼したアパートの元住人で、その火災で妻子を失い、自らも全身に火傷を負った人物。15年の時を経て再びふたりの前に現れた埜本は、恨みをぶつけるどころか、なぜか優しすぎた。

その優しさは、龍之介には拭えない違和感となり、拓海には救いの光のように映っていく。やがて埜本は、拓海にとって心の拠り所となる“メンター”のような存在になっていく。

そんな埜本という複雑な人物像を体現するため、綾野は特殊メイクにも挑んだ。火災によって全身に深い火傷を負った埜本の痛ましい姿は、特殊メイクによって作り上げられた。皮膚の質感や傷跡に至るまで緻密に作り込まれ、その準備には毎回約3時間を要したという。綾野もまた、その過酷なプロセスを経て、埜本という役に深く入り込んでいった。

本作のタイトルでもある“メンター”を演じた綾野は、本作の撮影中を振り返り、「磯村勇斗さんの鍛錬と感性の爆発力、末澤誠也さんの才能と天性の瞬発力。そして吉田恵輔監督の奇才奇天烈な総合力。その火口に飛び込み混ざり、ただただ極上のカオスな日々を過ごさせて頂きました」と話し、「ぜひ、これ以上の情報を一切入れずノーガードで映画『mentor』を浴びて頂けましたら幸いです」と観客へ向けたメッセージを寄せた。

綾野との共演、そして本作の現場について、磯村は「普段から僕のメンター的存在なので、同じ空間で再びお芝居ができることをとても楽しみにしていました。現場での綾野さんの存在は、この作品を灯す炎のように僕たちを導き、メンターの明部と暗部の危うく揺れ動く輪郭に、僕たちは翻弄されました。そこに、末澤さんの鮮烈な存在感が加わり、三人の関係にうねりが生まれ、物語に緊張と緩和を与えてくれました」と語った。

末澤もまた、「磯村くんとは本当に子供の頃から仲良かったみたいに、撮影の合間でふざけ合っていましたし、綾野さんとのシーンも多かったのですが、すごく気さくに話してくださり、近くでたくさん学ばせて頂きました」と個人として初主演作品となる本作の撮影現場での貴重な経験を明かした。

また、 メンター役には当初から綾野をイメージしていたと話す物語の生みの親・吉田恵輔監督は「こんな演技に貪欲で妥協がない人がいるのかと驚きつつ、監督として負けるわけにはいかないので、いつも以上の集中力で脳みそフル回転でした」と今回初めて仕事を共にした綾野についてコメント。

さらに、「完成後、改めて綾野剛さんの凄さに感謝と感動。映画作りはバランスが大事です。しかし『mentor』は個性がぶつかり合い、全く調和しないのが魅力だと思っています」と、これまでにない映画体験への自信をのぞかせた。

はたして、本作でどのような“導き手”を体現するのか。綾野剛が演じる“メンター”埜本にも注目だ。

■「だから、狂う。」というコピーを象徴するティザービジュアル＆特報が解禁

そんな磯村、末澤、そして綾野が演じたキャラクターたちの頭部が燃え上がる、強烈なインパクトを放つティザービジュアルが解禁。3人の人生が変わってしまった共通点でもある、15年前の火災を想起させる頭部を包む炎が、時が経ってもなお“消えることのない現実”を表現するかのように頭上で燃え続けている。

どこか虚ろに前を見据える龍之介、笑顔の奥に狂気をにじませる拓海、そして悲しみにも怒りにも見える不思議な表情を浮かべる埜本の目が重なる。「だから、狂う。」というコピーを象徴するビジュアルが完成した。

あわせて解禁された特報映像では、埜本が当時住んでいた燃え盛るアパートを前に立ち尽くす少年時代の龍之介と拓海の姿から幕を開ける。やがて現在へと移り、オリンピック出場を目指しアーチェリーに打ち込む龍之介と、一方で何故かふたりが起こした火事の被害者である埜本とともに笑顔で並ぶ拓海の姿が。

拓海は埜本を「メンター」と呼び懐き、心の距離が縮まると同時に自信に満ちた笑顔が増えていく。一方、徐々に不安定さを増していく龍之介、そして優しい笑顔から一転し表情を失くす埜本。“何か”にすがり続けた人間の“それ”が崩れ、二度と出会うはずのなかった3人が再び顔を合わせてしまったとき、暴走と共鳴が始まる!?

わずか30秒の映像だが、全編を覆う静かな狂気にゾクゾクする仕上がりになっている。

この秋、最も不穏で、最も人間くさい。笑いも、恐怖も、共感も、そして違和感も、あらゆる感情がかき乱されるあらたな映画体験、映画『mentor』は、10月16日公開。