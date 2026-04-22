NBAは21日、NBA2025-26シーズンの年間最優秀守備選手賞を発表。サンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマ選手が、史上初の満場一致、さらに最年少で受賞しました。224cmの長身に恵まれ、抜群の守備力を持つウェンバンヤマ選手。2023-24シーズンのルーキーシーズンには同賞で2位の得票を得ていました。しかし、昨季の2024ー25シーズンでは健康上の理由により途中離脱を強いられていました。それでも2025-26シーズンは満