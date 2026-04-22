現地４月21日に開催されたプレミアリーグ第34節で、三笘薫を擁する勝点47で９位のブライトンが、同48で６位のチェルシーとホームで対戦した。三笘は３日前のトッテナム戦（２−２）でベンチスタートとなったものの、ゴメスの負傷交代に伴い、20分から出場。すると、45＋３分に左足でスーパーボレーを炸裂させ、見事に今季３点目を奪ってみせた。ただ、75分にピッチに座り込んだ後、自らの足でピッチを去り、途中出場で途中交代