惜しい！１か月半ぶり先発の三笘薫、再びボレー炸裂も好守に遭う。ブライトンは欧州カップ戦に近付く３−０完勝！チェルシーはだいぶ深刻…５戦連続完封負け
現地４月21日に開催されたプレミアリーグ第34節で、三笘薫を擁する勝点47で９位のブライトンが、同48で６位のチェルシーとホームで対戦した。
三笘は３日前のトッテナム戦（２−２）でベンチスタートとなったものの、ゴメスの負傷交代に伴い、20分から出場。すると、45＋３分に左足でスーパーボレーを炸裂させ、見事に今季３点目を奪ってみせた。ただ、75分にピッチに座り込んだ後、自らの足でピッチを去り、途中出場で途中交代した。
状態が心配されたなか、ヒュルツェラー監督が前日会見で「足がつっただけ」と説明。「明日の試合には出場可能だ」と話した通り、チェルシー戦で先発を果たした。５試合ぶりであり、１か月半ぶりのスタメン復帰だ。
定位置の左サイドに入った日本代表MFに、開始３分でいきなりチャンスが到来。前節と同じくグロスが右サイドから上げたクロスに大外で反応し、今度は右足でのボレーで合わせるが、GKサンチェスの好守に阻まれる。
それでも、そのプレーで得たCKからカドゥオールが押し込み、ブライトンが３分に幸先良く先制する。
18分にはバレバがペナルティエリア内でサンチェスのパスをカット。ラストパスを受けたヒンシュルウッドがフィニッシュするが、決死のカバーをしたチャロバーにブロックされ、追加点の大決定機を逃す。
１−０で折り返すと、54分にペナルティエリア内でパスを受けた三笘が、振り向きざまに左足を振り抜くも、枠を捉えきれない。
チャンス自体は作れているホームチームは、56分に速攻をヒンシュルウッドが仕留め、待望の追加点を挙げる。
度々チャンスに絡み、存在感を示す三笘は82分にお役御免に。サポーターから拍手で称えられた。
その後、90＋１分に途中出場のウェルベックがダメ押し点をゲット。欧州カップ戦出場を目指すブライトンは３−０で圧勝し、直近５戦で４勝目を挙げた。
一方、ロシニア監督が率いるチェルシーはだいぶ深刻だ。リーグ戦５試合連続で完封負けを喫した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】超惜しい！３日前と同じくグロスのクロスからファーでボレーも…GKの好守に阻まれる
三笘は３日前のトッテナム戦（２−２）でベンチスタートとなったものの、ゴメスの負傷交代に伴い、20分から出場。すると、45＋３分に左足でスーパーボレーを炸裂させ、見事に今季３点目を奪ってみせた。ただ、75分にピッチに座り込んだ後、自らの足でピッチを去り、途中出場で途中交代した。
定位置の左サイドに入った日本代表MFに、開始３分でいきなりチャンスが到来。前節と同じくグロスが右サイドから上げたクロスに大外で反応し、今度は右足でのボレーで合わせるが、GKサンチェスの好守に阻まれる。
それでも、そのプレーで得たCKからカドゥオールが押し込み、ブライトンが３分に幸先良く先制する。
18分にはバレバがペナルティエリア内でサンチェスのパスをカット。ラストパスを受けたヒンシュルウッドがフィニッシュするが、決死のカバーをしたチャロバーにブロックされ、追加点の大決定機を逃す。
１−０で折り返すと、54分にペナルティエリア内でパスを受けた三笘が、振り向きざまに左足を振り抜くも、枠を捉えきれない。
チャンス自体は作れているホームチームは、56分に速攻をヒンシュルウッドが仕留め、待望の追加点を挙げる。
度々チャンスに絡み、存在感を示す三笘は82分にお役御免に。サポーターから拍手で称えられた。
その後、90＋１分に途中出場のウェルベックがダメ押し点をゲット。欧州カップ戦出場を目指すブライトンは３−０で圧勝し、直近５戦で４勝目を挙げた。
一方、ロシニア監督が率いるチェルシーはだいぶ深刻だ。リーグ戦５試合連続で完封負けを喫した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】超惜しい！３日前と同じくグロスのクロスからファーでボレーも…GKの好守に阻まれる