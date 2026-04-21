「広島−ヤクルト」（２１日、マツダスタジアム）広島の・森下暢仁投手（２８）が７回４安打１失点で降板。２勝目の権利を手にしてリリーフ陣にバトンを託した。ストライク先行の投球が光った。五回まではわずか被安打１。２点リードの六回にオスナの適時二塁打で１点を返されるも、なおも２死一、三塁のピンチで赤羽を三ゴロに打ち取り、リードを守った。七回は三者凡退に抑え、ここで降板。チームは４連敗中。今季最多の１