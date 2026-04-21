お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が、公共交通機関での子供のマナー違反についてモヤモヤの胸中を吐露した。自身のＸに２１日、新規投稿。「飛行機で、俺の席を後ろからガンガンしてる子供に俺は何も言わない。注意しない親にも俺は何も言わない」とマナー違反に直面しても、グッとこらえたことを報告した。“大人の対応”を見せつつ、「俺はこうやってＸでネチネチする。そろそろ大人になりたい」と続けて、芸人らしく