「訓練中に戦車が暴発した」と通報があった陸上自衛隊の演習場で、自衛隊員3人が死亡、1人がけがをしました。21日夕方、自衛隊は亡くなった3人の方の氏名を公表しました。■「射撃訓練中に戦車が暴発」隊員4人死傷大分県に広がる、陸上自衛隊の日出生台演習場。西日本最大、その広さは東京ドーム1000個分以上に及びます。国防のため、激しい訓練が日々繰り広げられる、この場所で…119番通報「射撃訓練中に戦車が暴発した」消防