「訓練中に戦車が暴発した」と通報があった陸上自衛隊の演習場で、自衛隊員3人が死亡、1人がけがをしました。21日夕方、自衛隊は亡くなった3人の方の氏名を公表しました。

■「射撃訓練中に戦車が暴発」 隊員4人死傷

大分県に広がる、陸上自衛隊の日出生台演習場。西日本最大、その広さは東京ドーム1000個分以上に及びます。国防のため、激しい訓練が日々繰り広げられる、この場所で…

119番通報

「射撃訓練中に戦車が暴発した」

消防によりますと、21日午前8時40分ごろ、戦車隊による射撃訓練の最中に、砲弾が破裂したといいます。

この事故で、10式戦車に搭乗していた隊員4人が死傷しました。

自衛隊によりますと、亡くなったのは、2等陸曹の濱邊健太郎さん（45）、3等陸曹の郄山新吾さん（31）。同じく3等陸曹の金井効三さん（30）です。その他、1人が重傷です。

4人は最新の10式戦車に乗っていたということです。

■「砲塔内で破裂した」

日米共同訓練の舞台になるなど、防衛の要として実戦的な訓練が行われてきた日出生台演習場。

なぜ事故は起きてしまったのか─。

陸上自衛隊 荒井正芳陸幕長（21日午後）

「亡くなられた隊員のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、ご家族の皆様にお悔やみを申し上げます」

──（砲弾が）破裂した場所は。

陸上自衛隊 荒井正芳陸幕長

「確認中ですが、砲塔内で破裂をしたと現時点では報告を受けている」

■過去には静岡で“砲身破裂事故”も

元陸将の山口昇氏は、考えられる暴発の理由について…

陸上自衛隊元陸将 山口昇氏

「どこで暴発したか分からないが、砲身の中で爆発するとか、砲身が破裂してしまう事故はごくたまに世界中でもある。自衛隊の場合は2010年」

過去には、こうしたケースもありました。

山口氏が指摘した2010年とは、静岡県の東富士演習場で起きた砲身破裂事故のこと。この時は、“砲身に土が詰まった状態で射撃したため”と国側が人為的なミスを認めています。

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西部方面総監部が、事故調査委員会を立ち上げ原因を調べています。