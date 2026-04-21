ステーキ＆ハンバーグレストラン「ステーキのあさくま」（運営：株式会社あさくま）が、4年ぶりに京都エリアに再出店することが決まった。「ステーキのあさくま京都伏見店」を今年6月にオープンする。【写真】あさくまの名物サーロインステーキ＆コーンスープ京都伏見店は、120席のゆったりとした客席に、駐車場40台を完備。「地域の皆さまにあらためて『ステーキのあさくま』の魅力をお届けし、日々のお食事の場としてはもち