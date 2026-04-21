ステーキのあさくま、4年ぶり京都エリア再出店が決定 伏見に6月、120席規模で
ステーキ＆ハンバーグレストラン「ステーキのあさくま」（運営：株式会社あさくま）が、4年ぶりに京都エリアに再出店することが決まった。「ステーキのあさくま京都伏見店」を今年6月にオープンする。
【写真】あさくまの名物サーロインステーキ＆コーンスープ
京都伏見店は、120席のゆったりとした客席に、駐車場40台を完備。「地域の皆さまにあらためて『ステーキのあさくま』の魅力をお届けし、日々のお食事の場としてはもちろん、ご家族やご友人とゆったりとした時間を過ごしていただける場として、長く親しまれる店舗づくりを進めてまいります」とする。
あさくま自慢のステーキやハンバーグに加え、45品目のサラダバーを用意。サラダや惣菜、フルーツ、スイーツに加え、麻婆豆腐などのホットバーも取りそろえ、世代を問わず楽しめる内容を提供する。
■新店舗概要
店舗名：ステーキのあさくま 京都伏見店
オープン：2026年6月
所在地：京都府京都市伏見区横大路芝生34番地
席数：120席
駐車場：40台
営業時間：詳細は後日公開予定
【写真】あさくまの名物サーロインステーキ＆コーンスープ
京都伏見店は、120席のゆったりとした客席に、駐車場40台を完備。「地域の皆さまにあらためて『ステーキのあさくま』の魅力をお届けし、日々のお食事の場としてはもちろん、ご家族やご友人とゆったりとした時間を過ごしていただける場として、長く親しまれる店舗づくりを進めてまいります」とする。
あさくま自慢のステーキやハンバーグに加え、45品目のサラダバーを用意。サラダや惣菜、フルーツ、スイーツに加え、麻婆豆腐などのホットバーも取りそろえ、世代を問わず楽しめる内容を提供する。
■新店舗概要
店舗名：ステーキのあさくま 京都伏見店
オープン：2026年6月
所在地：京都府京都市伏見区横大路芝生34番地
席数：120席
駐車場：40台
営業時間：詳細は後日公開予定