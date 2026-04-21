◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（２１日・ベルーナドーム）ソフトバンクは先発のスチュワートが大荒れの立ち上がりとなった。初回先頭の桑原に三塁打を浴びると、続く源田に四球を与えた後、渡部に右前適時打を許した。さらに平沢の２点二塁打など、打者９人に６安打２四球で一挙６失点。この回でマウンドを降り、大竹に代わった。「先発としての仕事ができず、チーム、中継ぎの方に本当に申し訳ないです」と、うなだれた。