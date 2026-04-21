浦和は21日に公開トレーニングを実施浦和レッズは4月21日に公開トレーニングを実施。離脱中の主力もトレーニングに復帰しはじめている中で、今週末の横浜F・マリノス戦に向けて実戦復帰できる選手が出てくるかが注目される。浦和は現在、J1百年構想リーグの第11節を終えて勝ち点12で東地区の7位と苦しんでいる。特に直近は2つのPK負けを含む6連敗という苦しい状況で、前節は首位の鹿島アントラーズに0-1だった。そして、次節の