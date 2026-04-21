【サキュバス ミエル】 2027年1月 発売予定 価格 通常版：27,999円 豪華版：31,999円 ゼニックスは、フィギュア「サキュバス ミエル」を2027年1月に発売する。価格は通常版が27,999円、豪華版が31,999円。 本製品は、イラストレーターのごましおポン酢氏が描くオリジナルキャラクター「サキュバス・ミエル」を、同社のフィギュアブランド「R