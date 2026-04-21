【サキュバス ミエル】 2027年1月 発売予定 価格 通常版：27,999円 豪華版：31,999円

ゼニックスは、フィギュア「サキュバス ミエル」を2027年1月に発売する。価格は通常版が27,999円、豪華版が31,999円。

本製品は、イラストレーターのごましおポン酢氏が描くオリジナルキャラクター「サキュバス・ミエル」を、同社のフィギュアブランド「Rencontre」から1/6スケールで商品化したもの。

大胆に開いたポージングと、しなやかに反らせたボディラインを余すことなく立体化しており、こちらを見つめる挑発的な視線と、どこか余裕を感じさせる微笑みが、見る者の心を強く惹きつける。

ツインテールに広がる美しい髪の流れや、小悪魔らしい角と羽根の造形も繊細に再現。艶やかな質感で仕上げられた衣装は、光の当たり方によって様々な表情を見せ、柔らかな肌とのコントラストが一層の色気を演出する。

フレームに腰掛けるような独特の構図と、抜け感のある台座設計により、どの角度からでも楽しめる立体表現を実現しており、空間を活かしたディスプレイで、キャラクターの存在感をより引き立てている。

また豪華版では、より蠱惑的な表現にできる顔と胴体の「差し替えパーツ」が付属しているが、対象年齢が18歳以上となる。

「サキュバス ミエル」

仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール 素材：PVC、ABS

(C)ごましおポン酢