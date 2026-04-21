三井不動産と野村不動産は２１日、東京・日本橋で進めている再開発エリアの名称を「東京ミッドタウン日本橋」に決定し、２０２７年秋に開業すると発表した。六本木、日比谷、八重洲に続き「東京ミッドタウン」は４か所目で、計４棟にオフィスや商業施設、ホテルなどが入る。三井と野村が再開発を手がける「日本橋一丁目中地区」が対象。最大の建物は、地上５２階地下５階建ての「日本橋野村三井タワー」。オフィスのほか、国際