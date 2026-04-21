21日、参議院外交防衛委員会において、小泉進次郎防衛大臣と共産党の山添拓議員が武器輸出などをめぐって議論した。【映像】共産議員が「自席からヤジ」&茂木大臣笑いの瞬間（実際の様子）山添議員は「政府が今朝閣議決定で強行した武器輸出の全面解禁について伺います」と切り出し「殺傷兵器の輸出を制限する5類型を撤廃し、戦闘機や艦艇、政府が憲法上持てないとしてきた長射程ミサイルまで輸出可能となります。戦後日本