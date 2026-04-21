京都男児遺体遺棄事件で、母親の再婚相手である父親が逮捕された。このことをきっかけに、SNSでは子連れの再婚、中でもシングルマザーの再婚について何らかの事件につながるなどと危険視するような偏見や、誹謗中傷の声が上がっている。【映像】音喜多駿氏が苦言を呈した投稿内容ニュース番組『わたしとニュース』では、ステップファミリーに対する偏見やネット上の言説が与える影響について、ジャーナリストの滝川麻衣子氏と