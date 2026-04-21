精算金の未払いなどを理由に、THE BOYZが所属事務所One Hundred側に専属契約の解除を通告した中、チャ・ガウォン代表を横領の疑いで告訴した。4月21日、THE BOYZ側によると、彼らは最近、法定代理人を通じてチャ代表を特定経済犯罪加重処罰等に関する法律違反（横領）の疑いで告訴した。【写真】元AV女優と密会…元THE BOYZメンバーこれに先立ち、先月、メンバーのニューを除くサンヨン、ジェイコブ、ヨンフン、ヒョンジェ、ジュヨ