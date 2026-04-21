お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえ（50）が21日、自身のYouTuubeチャンネルを更新。10キロのダイエットに成功したことを明かした。くわばたは50歳を目前に体重が70キロまで増加したことでダイエットを決意したと説明。近所のキックボクシングに通うも続かず、高いレッスン料でパーソナルトレーナーを付ける成果がで出ず、更年期の症状も重なり中々痩せず悩んでいた中で、お笑いタレント・小藪千豊がオンラインサロ