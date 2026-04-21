シンガーソングライターで、ダンサーなどとしても活躍するAyumu Imazuさん（25）が21日、自身のインスタグラムを通じて結婚していたことを報告しました。Ayumu Imazuさんは公式サイトのプロフィルによると、2000年5月12日生まれ、大阪府出身。シンガーソングライター・ダンサー・コレオグラファー・プロデューサーとして幅広く活動しています。2021年にメジャーデビュー。2024年リリースの楽曲『Obsessed』は、TikTokで人気アーテ