＼４月２２日(水) 深夜２時５分から！／結成15年のアイドルグループなのに知名度はイマイチ…そんな「ふぉ～ゆ～」が、ついにテレ東初の冠番組が決定！ 「ふぉ～ゆ～って、だれ？～40歳アイドル、デビューなし。でも幸せ～」 テレ東では、4月22日(水)深夜2時5分から、「ふぉ～ゆ～って、だれ？～40歳アイドル、デビューなし。でも幸せ～」とい