韓国の大人気恋愛リアリティ番組の最新シーズン『HEART SIGNAL5』（全15話）が、きょう21日（後12：00〜）よりU-NEXTで独占見放題配信をスタート。また、新作韓国恋愛リアリティ番組『神がかりの恋愛』および『お姉さんは僕の女〜ヌナに恋して（原題）』も、5月から独占配信される。【写真】生年月日が書かれただけの「運命の札」で相手を選ぶ…！待望の『HEART SIGNAL5』がいよいよ配信開始。本作は、「シグナルハウス」で共