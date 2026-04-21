占い師の細木かおりが20日にInstagramを更新。母・細木数子さんの“若かりし頃”を写真で公開した。【写真】細木数子の若かりし頃に「綺麗」「カッコいいです」細木が投稿したのは2枚のポートレート。公開されているモノクロ写真には、作家や占い師として活躍し2021年に亡くなった細木数子さんの若かりし頃が収められている。投稿の中で細木は「いよいよ来週！4月27日にNetflix『地獄に堕ちるわよ』の配信がスタートするとい