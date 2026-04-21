戸田恵梨香『地獄に堕ちるわよ』で再脚光 細木数子さん“若かりし頃”を娘が公開
占い師の細木かおりが20日にInstagramを更新。母・細木数子さんの“若かりし頃”を写真で公開した。
【写真】細木数子の若かりし頃に「綺麗」「カッコいいです」
細木が投稿したのは2枚のポートレート。公開されているモノクロ写真には、作家や占い師として活躍し2021年に亡くなった細木数子さんの若かりし頃が収められている。
投稿の中で細木は「いよいよ来週！4月27日にNetflix『地獄に堕ちるわよ』の配信がスタートするということで…今日は、アルバムの中から懐かしい母の写真を」とコメント。「さらに戸田恵梨香さん演じる母の姿と、似ているかしら？」とファンに呼びかけ「私は予告映像を拝見したときに、雰囲気が似ていてびっくりしてしまいました」とつづっている。
細木数子さんの若かりし頃の姿に、ファンからは「綺麗」「カッコいいですネ」「美しいです」といった反響が寄せられている。
引用：「細木かおり」Instagram（＠kaori_hosoki_official）
【写真】細木数子の若かりし頃に「綺麗」「カッコいいです」
細木が投稿したのは2枚のポートレート。公開されているモノクロ写真には、作家や占い師として活躍し2021年に亡くなった細木数子さんの若かりし頃が収められている。
投稿の中で細木は「いよいよ来週！4月27日にNetflix『地獄に堕ちるわよ』の配信がスタートするということで…今日は、アルバムの中から懐かしい母の写真を」とコメント。「さらに戸田恵梨香さん演じる母の姿と、似ているかしら？」とファンに呼びかけ「私は予告映像を拝見したときに、雰囲気が似ていてびっくりしてしまいました」とつづっている。
細木数子さんの若かりし頃の姿に、ファンからは「綺麗」「カッコいいですネ」「美しいです」といった反響が寄せられている。
引用：「細木かおり」Instagram（＠kaori_hosoki_official）