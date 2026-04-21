21日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数264、値下がり銘柄数261と、売り買いが拮抗した。 個別ではリファインバースグループがストップ高。オキサイド、ＢＣＣは一時ストップ高と値を飛ばした。光フードサービス、カウリス、アストロスケールホールディングス、ロゴスホールディングス、インフォメティスなど21銘柄は年初来高値を更新。アスタリスク、グロー