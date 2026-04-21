リファインバースグループがストップ高。日本経済新聞電子版が２０日に「政府は重要鉱物やプラスチックなどのリサイクルを強化するため、２０３０年までに施設整備や技術開発向けに官民で１兆円を投資する方針だ」と報じた。これを受け、プラスチックのリサイクルに絡む銘柄群に物色が広がっており、再生素材メーカーのリファバスＧにも買いが向かっているようだ。 関連銘柄に位置づけられるもので