リファバスＧがＳ高、プラ再生などに官民投資１兆円との報道で◇

リファインバースグループ<7375.T>がストップ高。日本経済新聞電子版が２０日に「政府は重要鉱物やプラスチックなどのリサイクルを強化するため、２０３０年までに施設整備や技術開発向けに官民で１兆円を投資する方針だ」と報じた。これを受け、プラスチックのリサイクルに絡む銘柄群に物色が広がっており、再生素材メーカーのリファバスＧにも買いが向かっているようだ。



関連銘柄に位置づけられるものではこのほか、廃棄物リサイクル大手のアミタホールディングス<2195.T>が買い注文を集めストップ高カイ気配。合成樹脂メーカーのフクビ化学工業<7871.T>、プラスチック加工機専業のプラコー<6347.T>、傘下で廃プラスチックのリサイクルを手掛けるサニックスホールディングス<4651.T>も急動意している。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS