2026年3月22日、相鉄本線和田町駅から3〜4分歩いたところに小さな立ち食いそば屋がオープンした。店名は「立喰いそば・うどん 日下部和平」。苗字や名前の一部を使った店名は多いのだが、フルネームを使ったそば屋はあまり記憶にない。らーめん屋ならかつて世田谷区上野毛の近くに「スズキヤスオ」という店があったが、記憶にあるのはそのくらいだ。どんな店主が始めたのか、さっそく訪ねてみることにした。 【画像】 「イ